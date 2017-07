The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO 48 propuestas internacionales perfilan el futuro de las aulas verdes 48 arquitectos de 7 nacionalidades presentan sus proyectos para construir un nuevo edificio en la plaza Al-Azraq./ Alcoy es el segundo municipio español que recibe más proyectos dentro del programa Europan. martes, 11 de julio de 2017 El concurso Europan, dirigido a jóvenes arquitectos europeos menores de 40 años, ha cerrado el plazo de presentación de propuestas. 48 arquitectos de 7 nacionalidades, 34 de ellos españoles, residentes en 10 países diferentes, solucionarán el reto presentado por Alcoy, que se centra en la creación de un edificio multimixto en la zona que ahora ocupan las aulas verdes en la plaça Al-Azraq. Es el segundo municipio, de los ocho seleccionados en España, en recibir más propuestas, como explica el concejal de Territorio y Ciudad Inteligente, Manuel Gomicia: "Estamos contentos porque Alcoy se coloca después de La Bazana, un proyecto de varios pueblos de Badajoz, en recibir el mayor número de solicitudes." Entre el 21 y 23 de septiembre se elegirá el 20% de las propuestas y el 1 de diciembre los ganadores se publicarán en la web www.europan-esp.es.