EDUCACIÓN 480 alumnos de Cocentaina participan en el Minerva Educa El grupo de la Polícia Local traslada a las aulas la prevención de la violencia de género y doméstica miércoles, 10 de mayo de 2017 El grupo Minerva, adscrito a la Policía Local de Cocentaina, ha impartido en los centros que cuentan con alumnos de Secundaria y Bachiller de la localidad el Proyecto Minerva Educa. En este primer año de implantación, las charlas organizadas han llegado a 480 alumnos. La finalidad es ofrecer a los menores información sobre la prevención, detección de casos y posibles víctimas y la educación sobre los derechos y libertades y valores como la dignidad e igualdad. Las charlas han estado estructuradas en la proyección de videos educativos, juegos y actividades de visualización e interiorización. El grupo Minerva confía en dar continuidad a este proyecto educativo el próximo año.