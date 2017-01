The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2017 50 Entraetes en 5 días Pese a la concentración de desfiles nocturnos, del 16 al 20 de abril, las filaes dejan libre País Valencià el Domingo de Resurección y Lunes de Pascua miércoles, 25 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/01/2017) ficheros asociados FICHERO Las filaes han dejado libres la mayor parte de Entradetes en la avenida del País Valencià. Pese a que este año solo habrá cinco días de desfiles nocturnos, del 16 al 20 de abril, finalmente se han quedado huecos en el cuadro. No en el caso de San Nicolás, que está completo las cinco noches. Por la avenida del País Valencià no habrá desfiles ni el domingo 16, ni el lunes 17. La Semana Grande, que el calendario ofrece para las fiestas de este año, arrancará el Domingo de Resurrección con La Gloria. Esa noche desfilarán cuatro escuadras especiales. El lunes 17 será la Gloria Infantil y la Procesión del Traslado. El día 20, víspera de los Músicos, desfilarán seis escuadras especiales. En total, este año hay previstas 50 entradetes.