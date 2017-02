The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA 50 moments de jazz La música de Pere Peiró i Carles Llidó sonen en el programa quinzenal del jazz Club El Mussol jueves, 09 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (08/02/2017) El programa quinzenal del Jazz club El Mussol compleix 50 edicions. En aquest espai especial sona la música de Pere Peiró Quartet, que aquest dijous (20.30 hores) arriba a la cafeteria Casablanca. Al programa escoltem fragments del recent concert oferit per Carles Llidó i el seu quintet, així com temes clàssics en la secció Favourite theme.