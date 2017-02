The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA 5.000 firmas reclaman completar la autovía a Gandia Obras Públicas se compromete a incluir la infraestructura como prioritaria en el nuevo mapa autonómico de carreteras martes, 07 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/02/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (06/02/2017) 5.000 firmas ha recogido la plataforma ciudadana constituida para reivindicar la finalización de la autovía CV 60, entre L’Olleria y Gandia, pendiente desde 2007. El colectivo ha entregado las firmas a la Conselleria de Obras Públicas, que se ha comprometido a incluir el proyecto en la nueva planificación de infraestructuras, como ha explicado a RADIO ALCOY Pedro Juan Parra, portavoz de la plataforma. Los vecinos, que cuentan con el respaldo del Consorcio de las Comarcas Centrales y de los ayuntamientos de Alcoy, Muro y Cocentaina, se han reunido con todos los grupos con representación en las Cortes Valencianas para que el proyecto, aprobado en 2007 por 64,6 millones de euros, no quede aparcado en un cajón. La plataforma mantiene abierta la campaña de recogida de firmas para reivindicar que la Generalitat complete los 23 kilómetros que restan a una carretera que vertebra el territorio a través de la conexión de la costa y el interior.