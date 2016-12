The examples populate this alert with dummy content

SUBVENCIÓN 5.300 euros para los arbitrajes de infantil y cadete El Centro de Deportes de Alcoy subvenciona cinco clubes de la ciudad con cantidades entre los 420 y 2.400€ viernes, 23 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/12/2016) El Centro de Deportes ha anunciado cuánto dinero tendrán cada club de los 5.300 euros de la partida destinada a subvencionar los arbitrajes de los equipos que juegan en las ligas autonómicas en la temporada 2015/2016 y que antes lo hacían en las desaparecidas ligas locales de fútbol infantil y cadete. Recordamos que antes el Centro de Deportes pagaba estos arbitrajes en las ligas locales. Como esta temporada vuelve a haber liga local infantil, se volverá a subvencionar esta liga. Esta cantidad contempla 700 euros menos que el año pasado, cuando se destinaron 6.000 euros. En la Asamblea del Centro de Deportes se ha acordado subvencionar los arbitrajes de las entidades deportivas de Alcoy que disputan competiciones oficiales de fútbol, en categoría cadete e infantil, ya que antes el mismo Centro de Deportes sufragaba el coste de los arbitrajes de las desaparecidas ligas locales de estas categorías. El acuerdo indica que se subvenciona los clubes hasta segunda regional, ya que los de categoría superior tienen convenios propios. Además, como vuelve a haber liga local infantil, el próximo año, no habrá subvención para los clubes que juegan en categoría infantil regional, ya que ahora se daba porque los equipos no tenían más remedio que jugar en esta categoría, pero sí que habrá convenios. Así el importe final de la subvención de cada entidad es: Club de Fútbol Alcoy 2.456,64 euros; Club de Fútbol Atlético Salesiano de Alcoy 921,24 euros; Asociación Deportiva Club Hermanos La Salle de Alcoy 499,01 euros; Club Atlético Bilbainista de Alcoy 998,01 euros y Club Deportivo Vedruna 422,24 euros. El concejal de Deportes Alberto Belda explica que “para el Gobierno Municipal el deporte base es muy importante, creemos que se debe fomentar la práctica del deporte desde la edad escolar por eso estamos llevando adelante diferentes iniciativas como esta o la Escuela Polideportiva de Iniciación (EPI), que tiene como objetivo principal ofrecer a todos los escolares la posibilidad conocer diversas modalidades deportivas”. Belda recuerda que “la subvención la damos al igual que antes lo hacíamos con las ligas locales que desaparecieron, ya que esta era la única forma en que podían competir los clubes. En esta temporada 2016-2017 al haber liga de nuevo, la próxima temporada subvencionaremos los clubes que juegan la liga local”.