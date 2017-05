The examples populate this alert with dummy content

SENTENCIA 59 años de prisión para el pederasta que abusó de niños durante 13 años La Audiencia impone indemnizaciones de 72.000 euros a las ocho víctimas, que tenían entre 8 y 14 años jueves, 11 de mayo de 2017 La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 59 años de prisión a un hombre de 53 años, vecino de Alcoy, que abusó sexualmente en la ciudad de siete menores de edad, lo intentó con un octavo, y les mostró y elaboró material pornográfico con algunos de ellos. Las víctimas tenían entre 8 y 14 años. La Sala le considera culpable de cuatro delitos continuados de abusos sexuales con acceso carnal con menores de 13 años, tres delitos de abusos sexuales sin acceso carnal con menores de 13 años, un delito de tentativa de abuso sexual, un delito de elaboración de material pornográfico y un delito continuado de provocación sexual. El condenado, que reconoció los hechos durante el juicio, deberá indemnizar a los niños con cantidades que oscilan entre los 500 y los 20.000 euros. Los hechos sucedieron entre los años 2003 a 2015 cuando el hombre entablaba amistad con los menores, les ofrecía regalos, como golosinas o teléfonos móviles, dinero u otras atenciones. Cuando se había ganado su confianza, les mostraba material audiovisual pornográfico y consumaba actos carnales con ellos, en algunos de los cuales tomaba fotografías. En el juicio, celebrado el pasado mes de marzo, el acusado reconoció los hechos, como ya había hecho en varias cartas enviadas desde la prisión en la que ha permanecido recluido desde su detención. La Sala le aplica la atenuante de confesión.