COCENTAINA 590 efectivos velarán por la seguridad de la Fira El Ayuntamiento de Cocentaina habilita un punto violeta para prevenir agresiones sexistas durante el certamen jueves, 11 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Fira de Tots Sants de Cocentaina contará con un dispositivo de seguridad formado por 590 personas. La Junta Local de Seguridad se reunió este miércoles para coordinar el dispositivo que trabajará durante el certamen, que espera superar los 500.000 visitantes del 1 al 4 de noviembre. La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, ha presidido la Junta de Seguridad. Ha ensalzado la labor de los cuerpos de seguridad del Estado. “La gente puede estar segura y tranquila por las fuerzas y cuerpos de seguridad y estoy segura de que este año todo saldrá bien en la Fira y será un éxito de visitantes”, ha afirmado. De los 590 efectivos, un centenar corresponde a Policía local, autonómica y nacional y a Guardia Civil. Según ha precisado la concejal de Fira, Mariona Carbonell, este año se incorporan agentes de la Unidad Especial de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que además patrullará desde el aire con un helicóptero. El dispositivo lo completan bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y seguridad privada. Carbonell ha resaltado que la Fira estrena nuevo aparcamiento en la entrada a la villa condal desde Benilloba. La Guardia Civil ha subrayado el “buen funcionamiento” de los aparcamientos durante los últimos años. Otra de las novedades es la habilitación de un punto violeta para prevenir y atender posibles casos de violencia machista. La alcaldesa, Mireia Estepa, ha señalado que “es mucha la gente que nos visita y queremos que se divierta y disfrute de la Fira, pero siempre desde el respeto”.