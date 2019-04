The examples populate this alert with dummy content

EL MUNDO DE LAS 13 LUNAS 69 claves para una relación de pareja saludable Las relaciones de pareja, un tema que aborda El mundo de las trece lunas de la mano de la psicóloga Marta Cela miércoles, 27 de marzo de 2019

AUDIO El mundo de las 13 lunas (27/03/2019) Marta Cela psicóloga con una amplia formación especializada en asuntos de pareja, nos presenta su libro 69 claves para una relación de pareja saludable. Este libro tiene la finalidad de contribuir a que el lector pueda gozar de su vida sentimental y que las parejas pongan en marcha las 69 claves con actividades prácticas y divertidas. En la entrevista se abordan temas como: Cerrar relaciones del pasado. Vivir la relación de pareja como un encuentro contigo mismo Aceptar el pasado de tu pareja Mantener la igualdad en pareja La aceptación de la familia política Salvar o no la relación…