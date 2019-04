The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 7 años sin tocar fondo La última vez que el Alcoyano fue colista pasó en las jornadas 2 y 3 de la temporada 2012/13 con Asier Garitano lunes, 25 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano vuelve a ser colista 7 años después. Según los datos extraídos de la página web moralblanquiazul.com, que dirige Chus Fernández y que ofrece sensacional base de datos relacionados con el Alcoyano, la temporada 2012/13 el Deportivo de Asier Garitano fue colista las jornadas 2 y 3. Anteriormente, en la temporada 2006 /07 , con Manolo Herrero en el banquillo, el equipo blanquiazul tocó el farolillo rojo en la jornada 5. Y si nos remontamos a la anterior, ya fue la temporada del descenso 1995/96, con Pepe Aroca en el banquillo y Vicente Mir como delantero. Esa temporada el equipo tocó el fondo en las jornadas 26, que fue la destitución de Luiche y entró Pepe Aroca, para estar colista las jornadas 28,29 y 30. El equipo terminó descendiendo. Se da la circunstancia que esa temporada del descenso, equipos como Ontinyet y Sabadell estaban también luchando por la salvación, tal y como está pasando ahora. Otro dato morboso está relacionado con Vicente Mir. El Alcoyano asciende a Segunda B y después de 14 años en la categoría ficha a Vicente Mir como delantero de campanillas, y el equipo descendió. Volvió a subir a Segunda B en el año 2004, 14 años después ( esta temporada ) el club firma a Vicente Mir como entrenador “top”, el equipo lo dejó temblando en puestos de promoción de descenso. Curiosidades del fútbol. Ahora al Alcoyano le quedan 24 puntos en juego y se encuentra a tres de la salvación. Lleida, Castellón, Olot, Sabadell y Conquense, serán los rivales como local, tendrá que visitar al Hércules, Ejea de los Caballeros y Peralada.