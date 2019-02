The examples populate this alert with dummy content

PERSONAL 7 funcionarios se incorporan al Ayuntamiento De los 7, 5 son administrativos, de los cuales 3 han accedido por oposición libre y 2 por promoción interna - Además hay 1 ayudante de museo y 1 encargado responsable de Medio Ambiente, también por promoción interna miércoles, 06 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un total de 7 funcionarios han tomado posesión de su cargo esta mañana, jurando o prometiendo según el caso cumplir fielmente las obligaciones del mismo. De ellos, 5 son administrativos, de los cuales 3 han accedido por oposición libre y 2 por promoción interna, además de 1 ayudante de museo y 1 encargado responsable de Medio Ambiente, también por promoción interna. El Ayuntamiento ha hecho estas contrataciones siguiendo la tasa de reposición que marca el Gobierno Central. El Ayuntamiento explica que, en la actualidad, están en marcha varios procesos de oposición: 8 plazas de agente de Policía Local; 6 por oposición libre y 2 del turno de movilidad, 2 plazas de oficial de Policía Local por concurso-oposición de promoción interna, 5 plazas por concurso-oposición de promoción interna de auxiliar de biblioteca archivo, 1 plaza por concurso-oposición de promoción interna de técnico informático y 1 plaza por promoción interna de educador infantil.