The examples populate this alert with dummy content

REINDUSTRIALIZACIÓN 70 contactos para promover negocios entre empresas La Plataforma por la Reindustrialización acorta la distancia entre clientes y proveedores de las comarcas colindantes en su segundo encuentro industrial a través de reuniones de no más de diez minutos viernes, 15 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Por segundo año consecutivo, la Plataforma por la Reindustrialización Territorial, formada por COEVAL, FEDAC e IBIAE, ha celebrado el Encuentro Industrial clientes-proveedores, en que hubo casi 70 reuniones entre diferentes empresas de las asociaciones empresariales participantes. Además de las componentes de la Plataforma, en esta ocasión se amplió a las firmas pertenecientes a AVECAL (Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado), AEC (Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado) y Mármol de Alicante. Por tanto, no solo hubo empresas de la Foia de Castalla, La Vall d’Albaida y L’Alcoià-El Comtat, sino que también participaron las del Vinalopó en este experiencia. El objetivo era poner en contacto a empresas que están a una corta distancia para que las compañías que conviven en localizaciones muy próximas entre sí tengan la oportunidad de conocerse, descubrir colaboradores o posibles clientes. La Plataforma por la Reindustrialización Territorial valora estas breves reuniones, que no exceden de diez minutos, puesto que permiten buscar productos sin tener que mirar hacia otros escenarios que están a distancias kilométricas. De cara al futuro, la idea es ampliar el abanico y pulsar a asociaciones empresariales de otros territorios cercanos para que se adhieran a esta iniciativa que fomenta las relaciones comerciales.