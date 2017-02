The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS 75 años de fútbol y compromiso El Club de Fútbol Pista celebra en el 2017 el 75 aniversario con un programa variado de actividades entre los que destacan varios torneos y un partido de veteranos contra el CD Alcoyano miércoles, 15 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/02/2017) El Club de Fútbol Pista celebra en el año 2017 el 75 aniversario desde su creación. El club ha preparado un programa muy variado para conmemorar este hecho, además de que han recuperado la primera equipación con la que jugaron que es rojiblanca con pantalón negro. Después de esa equipación los diferentes jugadores que han pasado por las filas del Pista han vestido muchísimas más, desde arlequinadas como el Sabadell hasta con una franja estilo Rayo Vallecano. Paco Moral, presidente del CF Pista acompañado de Jorge Ribera y de Óscar Richarte han estado en Ser Deportivos para contar el programa de actividades que han planificado. Una de ellas es la exposición fotográfica que realizarán con imágenes del club, desde sus inicios, hace 75 años, hasta el momento. A final del año 2016 el Pista ya recibió el primer reconocimiento que fue una mención especial por el aniversario por parte del Ayuntamiento de Alcoy en la Gala del Deporte celebrada en el espacio Ágora siendo el momento cumbre del deporte alcoyano. Entre las actividades organizadas, para marzo hay previsto un ensayo en la Filà Benimerines y también, a nivel interno, se están realizando polos conmemorativos. Un punto fuerte de esta celebración es la presentación de un libro sobre el Pista, que incluirá la historia del club y también contará con instantáneas que han inmortalizado los 75 años de existencia de este club. También destaca la celebración de un partido entre los veteranos del Pista y del Club Deportivo Alcoyano, dos equipos con mucha historia y trayectoria en Alcoy. Paco Moral, presidente desde hace 25 años del CF Pista, lleva alrededor de 45 años formando parte de este club. Él ha sido en encargado en Ser Deportivos de enumerar y contar las actividades previstas, además ha destacado el estilo del Pista a la hora de mantenerse a lo largo de los años. Jorge y Óscar, dos jugadores de este club coinciden en que el Pista “es una gran familia”.