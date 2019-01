The examples populate this alert with dummy content

CIFRAS 8.500 visitantes en los dos primeros meses de vida del 'primogénito' Ivam Cada Alcoi El Ivam Cada Alcoi prepara su agenda para el mes de febrero con una colección de pintura española y el sello alcoyano de Manolo Solbes Arjona, Vincent Company y Lucio Abad martes, 22 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/01/2019) El nuevo contenedor artístico en el que se ha convertido el Monte de Piedad de Alcoy, obra de Timoteo Briet, ha registrado 8.500 visitantes desde su apertura el pasado mes de noviembre. Arte en la calle, danza contemporánea, vídeo-arte, pintura y fotografía han pasado por las tres plantas del Ivam Cada Alcoi. Una programación que va a renovar su oferta a partir del mes de febrero. La nueva exposición en la sala de l’Institut Valencià d’Art Modern en Alcoy se centra en la Pintura española en la colección de l’IVAM, 1950-1995, que se podrá ver a partir del 1 de febrero: una selección de artistas cuyas obras generan un relato de la historia del arte español desde el grupo Parpalló, con Manolo Gil, Jacinta Gil, Juan Genovés hasta Joaquín Michavila hasta las múltiples vías que se abrieron en los 80. Por parte del Ayuntamiento, se volver a apostar por tres artistas alcoyanos. En febrero llegarán a la última planta del Ivam Cada Alcoi la trayectoria del artista abstracto alcoyano Manolo Solbes Arjona, el alcoyano Vincent Company, del mundo del arte urbano, y el fotógrafo Lucio Abad.