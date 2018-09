The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 9 d'octubre: la fiesta del Centre d'Art El Ayuntamiento perfila la reapertura del complejo cultural para la semana del Día de la Comunidad Valenciana viernes, 14 de septiembre de 2018

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (15/09/2018) El Ayuntamiento de Alcoy quiere vincular la reapertura del Centre d’Art d’Alcoi, cerrado desde 2011, a la festividad del 9 d’octubre. Así lo ha avanzado a RADIO ALCOY el alcalde, Antonio Francés. La intención es que el complejo cultural reabra durante la semana del Día de la Comunidad Valenciana. El Gobierno local, del PSOE, ha comenzado a cuadrar agendas con la Generalitat y la Fundación CAM, con las que comparte la gestión del centro, para que la reapertura se desarrolle en la semana del simbólico 9 d’octubre. El alcalde ha explicado que las obras de adecuación del edificio han finalizado tras una inversión por parte de la Fundación CAM de 441.000 euros. El retraso en la aprobación del convenio de gestión por parte de la Generalitat ha apretado los plazos para que el Ayuntamiento licite los servicios a su cargo, como la seguridad y el mantenimiento del edificio. No obstante, el Gobierno confía en ajustar los plazos. El Centre d’Art abrirá con una exposición de Eusebio Sempere en la planta del Institut Valencià d’Art Modern y una muestra de videoarte de Damià Jordà en la sala gestionada por el Ayuntamiento.