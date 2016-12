The examples populate this alert with dummy content

ARREL 90 anys de La Grossa La gran nevada de 1926, que va aïllar la comarca amb un metre de gruix, va condicionar la forma de viure dels veïns jueves, 22 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Arrel (21/12/2016) L'any 1926 es va produir la major nevada de la qual hi ha registre a la comarca. El professor Enrique Moltó recorda 90 anys després les conseqüències d'aquella nevada, que ha sigut batejada com La Grossa per la seua magnitud. La neu va superar un gruix d'un metre al nucli urbà d'Alcoi, segons queda recollit al diari La Gaceta de Levante. Aquella nevada, segons explica Moltó, encara condiciona als més majors de la comarca quan senten predicció de neu. "Alcoi i la comarca van estar aïllats i encara hui en dia els veïns pensen a omplir el rebost quan hi ha possibilitat de nevada", explica.