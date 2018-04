The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “A los 15 años salí de casa para ir al Real Madrid” Gonzalo Poley ha sido nuestro invitado en Premium Sport Café para tomar el habitual “café del Alcoyano” con el jugador gaditano hemos hablado, le hemos conocido más y hemos sabido su opinión del grupo III donde nunca antes había jugado jueves, 19 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/04/2018) Un jueves más el café del Alcoyano se traslada a Premium Sport Café. Nuestro invitado ha sido el jugador del Alcoyano Gonzalo Poley que llegó en el mercado de invierno y las lesiones no le han respetado mucho. Hoy conocemos más a este jugador gaditano que sin duda llegó para aportar todo lo que pueda. Desde los 15 años que salió de casa, ha pasado por muchos equipos , sobre todo del grupo IV. No te pierdas la historia de Gonzalo Poley.