The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD A la caza del talento Empresas punteras aprovechan el Foro de Empleo del campus de Alcoy para captar nuevos empleados entre jóvenes titulados jueves, 19 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/04/2018) El Foro de Empleo y Emprendimiento que se celebra este jueves en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia se ha convertido en terreno propicio para la contratación. Empresas punteras aprovechan la cita para captar nuevos empleados entre jóvenes titulados. Es el caso de la alcoyana Viuda de Tadeo Juan o del Grupo Sothis, con sede en Paterna y dedicada a la implantación de la industria 4.0 en las empresas. Sus responsables han explicado a RADIO ALCOY el interés por ampliar sus plantillas con personal formado en el campus. El año pasado el foro cerró con tres contrataciones directas, como ha apuntado la coordinadora del foro, Raquel Córcoles. El director del campus, Juan Ignacio Torregrosa, ha reconocido que la gran preocupación de la universidad es conseguir que el talento que genera el campus se quede en el territorio. “Por eso antes de que se gradúen y puedan marcharse los acercamos a las empresas”, ha añadido. El Foro de Empleo, ha señalado Torregrosa, es la punta del iceberg de la labor que desarrolla el servicio de empleo del campus, que promueve hasta 600 prácticas remuneradas al año. El director del campus se ha mostrado satisfecho por el récord de participación de empresas en el foro, 30, y la masiva asistencia de estudiantes y titulados durante las actividades de la mañana. Córcoles ha subrayado que el foro ofrece la posibilidad a los jóvenes de contactar con los responsables de recursos humanos de las principales empresas de la zona. A las entrevistas se han sumado por la mañana los diferentes talleres para mejorar las técnicas de búsqueda de empleo. Por la tarde, el elevator pitch centra el foro con la participación de 26 jóvenes que dispondrán de 90 segundos para ofrecerse como profesionales. La mejor presentación tendrá un premio de 200 euros, aparte de quedar en la retina de las empresas que actúan como jurado.