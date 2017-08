The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA A la caza de las superbacterias Germán Bou, microbiólogo alcoyano, ha descubierto junto a su equipo del Hospital Universitario de La Coruña, un nuevo sistema para elaborar vacunas que podría prevenir la infección de bacterias resistentes a los antibióticos miércoles, 30 de agosto de 2017 Las superbacterias son aquellas a las que ningún antibiótico actual puede hacer frente, lo que provoca que sean potencialmente peligrosas para cualquier colectivo de gente, incluido el de pacientes hospitalarios. Germán Bou, microbiólogo alcoyano y jefe del servicio de microbiología en el Hospital Universitario de La Coruña, junto a su equipo ha logrado dar un paso adelante en el estudio de cómo inmunizar estas superbacterias. Bou cuenta con un título honorífico europeo en reconocimiento a toda su carrera. “Una de las posibles soluciones es descubrir nuevos antibióticos, evidentemente, si tengo bacterias que son resistentes a los antibióticos, voy a buscar nuevas moléculas”, explica Bou. A pesar de ello, según el microbiólogo alcoyano “esto está fuera del alcance de los grupos de investigación académica ya que estos desarrollos son muy largos, y pueden suponer entre 500 y 1.000 millones de euros el llegar a un antibiótico en fase clínica”. Estos estudios “son más trabajo de la industria farmacéutica”, afirma Bou, quien junto a su equipo descubrieron “una forma de atenuar las bacterias y por tanto potencialmente ser usadas como vacunas”. Esto consiste en emplear el D-Glutamato, “un mecanismo bioquímico común para intentar inactivar estas bacterias”, explica el jefe del servicio de microbiología. Este descubrimiento está patentado desde hace dos años en varios países del mundo, como Canadá, Estados Unidos, Brasil, China, Japón y también en Europa. Bou y su equipo trabajan en este proyecto desde 2012. Actualmente el descubrimiento se encuentra en fases iniciales aunque el objetivo es claro: “llevar al mercado algunos de los prototipos vacunales que hemos descubierto”, cuenta el microbiólogo. Para ello, Bou explica que “son procesos largos. Un antibiótico, una molécula, desde que se descubre en el laboratorio hasta que llega al mercado, pueden pasar 10 años perfectamente. Yo estaría barajando menos tiempo, pero no menos de cinco años”. El siguiente paso dado por el equipo es la creación de una empresa con la que pretenden conseguir fondos a través de inversiones. “Se necesita mucho dinero para avanzar en fases clínicas, intentar ser exitoso en una fase clínica 3 que es cuando se compara en seres humanos y se ve la eficacia y seguridad”, puntualiza Bou. Este proyecto recibió el pasado año 70.000 euros de Caixa Banc para poder crear la empresa y recibir asesoramiento. Este descubrimiento “va a suponer evitar infecciones intratables en un futuro”, afirma el microbiólogo, quien cuenta que tanto él como su equipo pretenden “evitar que algunos colectivos de pacientes puedan infectarse por las superbacterias, por ejemplo en los pacientes con fibrosis quística, que es una enfermedad genética. Se les aplicaría esta vacuna nada más nacer para evitar esas infecciones”. Este descubrimiento también puede aplicarse a la veterinaria, de hecho, los descubridores ya están trabajando con empresas del sector. “Se pueden aplicar a patógenos que infectan granjas y que causan daños económicos”, explica Bou. Esta nueva forma de hacer vacuna descubierta por el microbiólogo alcoyano y por su equipo del servicio de microbiología en el Hospital Universitario de La Coruña, es un sistema a través del que evitar que las superbacterias, resistentes a los actuales antibióticos, provoquen la infección. Los antibióticos, están destinados a tratar dicha infección, por lo que esa vacuna sería preventiva. Por el momento, ha sido probada en ratones. En unos años sabremos si este sistema revolucionario puede acarrear grandes beneficios y avances en la microbiología y por supuesto, en las vidas de los seres humanos.