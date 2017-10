The examples populate this alert with dummy content

PROMOCIÓN A la caza de un Alcoy de cine Una de las productoras más importantes de Rusia visita Alcoy para buscar localizaciones para sus próximas películas miércoles, 04 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/10/2017) Mosfilm, estudio cinematográfico ruso fundado en Moscú durante la Unión Soviética y una de las compañías más importantes del país, se ha fijado en Alcoy para convertirlo en escenario de sus próximos trabajos. El presidente de Mosfilm se desplazó a la ciudad el pasado mes de septiembre acompañado por otros productores de cine para recorrer algunos de los lugares más característicos de Alcoy, entre ellos, la escuela de equitación Peluca. El fam trip organizada desde la Alcoy Film Office arrancó a las dos de la tarde con la llegada del grupo de productores. Después de comer, participaron en un recorrido por el centro histórico, centrándose en los edificios modernistas, edificios fabriles y los vestigios de la época medieval. Posteriormente visitaron la Font Roja y finalizaron en Peluca. La visita coincidió con la asistencia de la compañía de cine al Festival de Cine Ruso Cine Volna que se celebró en Alicante del 15 al 23 de septiembre.