A la cerca de l'home de les orelles

Cocentaina tornarà a buscar l'home de les orelles el matí de Cap d'Any, en una festa que es preveu multitudinària, com l'any passat. L'home de les orelles és un personatge de l'imaginari valencià (en altres pobles se'l coneix com home dels nassos), que només es fa visible el 31 de desembre. A Cocentaina existeix el costum ancestral d'enviar els xiquets a buscar l'home de les orelles, amb tantes orelles com dies li queden a l'any. La festa començarà amb una cercavila, pel passeig del Comtat, a càrrec del grup Mal Passet de Cocentaina. Continuarà amb una animació al Pla de la Font, allà les 10:30, en què tots els xiquets buscaran l'home de les orelles pels comerços de Cocentaina, per tornar altra vegada al Pla de la Font.

L'acte està organitzat per la regidoria de Promoció del Valencià i l'oficina AVIVA de l'ajuntament de Cocentaina i per la Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià i el Comtat.

El cartell anunciador és obra de l'artista italià afincat a Cocentaina, Ricardo Ricartes, autor, juntament a l'escriptor Francesc Gisbert i el cantant Dani Miquel, del conte La Maria no té por, en què està basada la imatge de l'home de les orelles.

Dissabte 30 de desembre tindrà lloc un altre acte del Nadal infantil a Cocentaina, la presentació i concert de Bressolant, el llibre CD de les cançons de bressol, aa les 18 h, al Centre Cultural el Teular de Cocentaina.