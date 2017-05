The examples populate this alert with dummy content

PLAY OFF ASCENSO A la conquista de Cartagonova Comienzan los cuartos de final del play off de ascenso – El partido lo podrán seguir en directo en una programación especial desde las 17.30 horas en el 1485 om y en esta misma web viernes, 19 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/05/2017) El Club Deportivo Alcoyano afronta el primer partido del play off. El equipo blanquiazul dirigido por Toni Seligrat, tras una semana con entrenamientos vespertinos para tratar de adaptarse al horario del encuentro frente el FC Cartagena en el Cartagonova, a las 18h, viajará el mismo día del enfrentamiento, el domingo por la mañana y no realizará una concentración previa como ha sucedido en otras ocasiones. El Deportivo Alcoyano cuenta con la baja de Mario Fuentes que continúa en la enfermería. El defensa estaba en la misma situación en el último partido de liga, frente el Atlético Baleares, sin embargo, entró en la convocatoria. Llegó el momento más esperado por el club y por la afición, el arranque del play off y ante un equipo con el que se tiene mucha rivalidad debido a lo sucedido en 2009 en la promoción de ascenso, cuando el Cartagena subió a Segunda A y el Alcoyano se quedó en el camino ascendiendo dos años más tarde. La realidad es que ambos conjuntos no han realizado el tramo final de liga deseado, ya que el objetivo principal del Cartagena con el que se confeccionó la plantilla era quedar primero y ascender. Esa presión parece que produjo cierto “bloqueo mental en los jugadores”, tal y como afirmó Jorge Fernández-Caro, compañero de Cadena Ser Cartagena en Ser Deportivos. Por parte de los blanquiazules, aunque el segundo puesto se aseguró aún sin haberse acabado la Liga, los resultados no acompañaron y no coincidieron con la buena temporada realizada. Más de 500 aficionados de Alcoy en siete autobuses se trasladarán a Cartagena con el viaje organizado por el club blanquiazul. El Alcoyano y el Ayuntamiento de Alcoy subvencionó el desplazamiento de los seis primeros autobuses, donde el precio era de 12 euros, coste de la entrada, y después, a partir de ese autobús el precio es de 20 euros ya que no hay subvención del autobús. Radio Alcoy realizará un programa especial desde Cartagonova con Ismael Mayor, Quique Ruiz, Jorge Escoda y Sheila García. Dirigiendo el Carrusel Deportivo, Marcos Martínez, también desde el estadio. Lo podrán escuchar desde las 17.30 horas en el 1485 om, en esta página web o a través de la aplicación para dispositivos móviles de la Cadena Ser.