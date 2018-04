The examples populate this alert with dummy content

BALEARES 1-0 ALCOYANO A la espera El CD Alcoyano pierde 1-0 ante el Atlético Baleares en Son Malferit con un gol olímpico de Xisco Hernández en el minuto 85 – Los de Barrera tienen que esperar para tener la permanencia numérica domingo, 29 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Inicio arrollador el que tuvo el Atlético Baleares en las dos mitades del encuentro disputado ante el Club Deportivo Alcoyano en Son Malferit. En ambas partes los locales pusieron en aprietos a los blanquiazules en los primeros minutos, aparte de por las ocasiones creadas y las llegadas de peligro, por centrarse el juego en el campo de los de Mario Barrera y tener el control los jugadores del Atlético Baleares. En el minuto dos de partido Álvaro García sacó sobre la línea de portería el balón. Una acción muy reclamada por parte del conjunto local y también de los cientos de aficionados desplazados a Son Malferit, siendo conscientes de la relevancia del encuentro. El Alcoyano viajó con cierta tranquilidad, mientras que el Atlético Baleares requería ganar los tres partidos restantes de la temporada para tratar de salvar la categoría. Seguidamente, Xisco Hernández, ha estrellado el balón en el exterior de la red en otra llegada a la portería de Bañuz. Con el paso de los minutos el Alcoyano logró asentarse en el terreno de juego y frenar al rival, aunque el primer disparo entre los tres palos por parte de los de Barrera llegó en el minuto 44 de la primera mitad. Mariano Sanz remató de cabeza, pero el esférico se fue directo a las manos de Aulestia, portero del Baleares. Un calco de la primera parte fue la segunda, pero esta vez con muchas más ocasiones, peligro e intensidad del Atlético Baleares, que ha obligado a Miguel Bañuz a salvar a su equipo en muchísimas ocasiones, una de ellas, en el 48 con doble parada a un Xisco Hernández que estuvo solo en la frontal del área. La defensa del Alcoyano le puso las cosas muy fáciles al Baleares para poder crear peligro. Tanto ha sido así, que finalmente Xisco Hernández, tras varios intentos de gol, logró su tanto en el minuto 85 de gol olímpico. Tras este resultado, los de Barrera tienen que esperar a los resultados de los demás equipos y de las dos jornadas restantes. La próxima jornada será la última de la temporada en El Collao. El CD Alcoyano se enfrentará al Atlético Seguntino el domingo 6 de mayo a las 18 horas.