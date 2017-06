The examples populate this alert with dummy content

ATZENETA 2 - 2 ACERO A la final El Atzeneta hace historia y jugará ante el CD Roda por subir a Tercera División lunes, 05 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/06/2017) Con poco más de 1000 habitantes, la vecina localidad de Atzeneta hace historia a través de su equipo de fútbol. Con varios jugadores alcoyanos, el equipo valenciano se clasificó para la final tras ganar 2- 1 ante el Acero, tras el 2-2 del partido de ida en Sagunto. A pesar de que empezaron perdiendo, los de Tasio, Diego Jiménez y compañía, doblegaron al Acero en la primera parte y supieron mantener el resultado hasta el final. La locura de El Regit fue evidente tras el pitido final. Ahora se las verá contra el CD Roda, filial del Villarreal y que eliminó al Ribarroja en semifinales. El partido de ida se jugará en Villarreal y la vuelta en Atzeneta.