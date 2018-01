The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "A Fitur presentem productes que podem oferir tot l'any" La regidora de Turisme, Lorena Zamorano, exposa les claus de la presència d'Alcoi en la principal fira del sector lunes, 15 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (15/01/2018) Alcoi presenta a la nova edició de la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur) dos nous productes: la ruta cicloturística de BTT i la Fira Modernista. Són dues ofertes amb les quals la ciutat vol desestacionalitzar el sector, tradicionalment concentrat en dos moments de l'any: Nadal i festes. "Oferim productes que podem mantenir tot l'any, perquè periòdicament hi ha rutes sobre el modernisme de la ciutat", manifesta la regidora. El torn de les presentacions d'Alcoi és el dijous, segona jornada del certamen.