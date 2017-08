The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “A ilusión no nos ganan” José Vicente Castello “Prim”, presidente del CD Contestano, y Joaquín Giménez, entrenador del club rojillo, han pasado por los micrófonos de Ser Deportivos martes, 29 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/08/2017) La liga de Regional Preferente arranca este fin de semana del 2 y 3 de septiembre. En esa categoría, concretamente en el Grupo III, milita el CD Contestano que afronta la temporada con campo nuevo y con energías renovadas. El equipo rojillo es uno de los tres de dicho grupo que son de la comarca, junto al Muro tras haber descendido, y el Atzeneta. En Ser Deportivos, José Vicente Castello “Prim”, presidente del CD Contestano, y Joaquín Giménez, entrenador del club rojillo, nos han contado la pretemporada, las incorporaciones, y el objetivo para esta temporada, que no es otro que la “permanencia”, tal y como han asegurado ambos miembros del Contestano. Prim ha contado que a nivel económico no pueden competir con la mayoría de los equipos de su grupo ni de Preferente a nivel general, pero tiene una cosa clara, “a ilusión no nos ganan”. Muchas incorporaciones, renovaciones, nueve jugadores de los veintidós que conforman la plantilla son de Cocentaina, y además el estreno del Camp de la Vía, podrán disfrutarse por tan sólo 60 euros, precio para hacerse socio. El presidente del Contestano ha querido agradecer al Ayuntamiento de Cocentaina el trabajo realizado en el nuevo campo que estrenarán ante el Alginet este domingo 3 de septiembre a las 18h. Ilusionado se ha mostrado también el míster, Joaquín Giménez, en esta primera aventura de la que coge las riendas en un equipo de Preferente. Giménez ha asegurado en Ser Deportivos que no puede prometer a la afición “resultados, pero sí trabajo y constancia”.