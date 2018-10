The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ A la luz de la exuberancia mediterránea El suplemento cultural de esta tarde acoge la visita del historiador José Luis Antequera, comisario de una exposición antológica sobre el iluminista Rigoberto Soler que se exhibe, desde esta tarde, en la Llotja, dentro del ciclo organizado por el Ayuntamiento jueves, 04 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Luz sobre los rostros, luz cálida, bañando el propio mar Mediterráneo. Esta es la premisa en torno a la cual giró prácticamente toda la obra del alcoyano Rigoberto Soler, entre su ciudad natal, Valencia, Barcelona e Ibiza. El ciclo expositivo, que ha arrancado temporada esta semana, propone, desde este jueves, en la Llotja de Sant Jordi, echar un vistazo a las mejores pinceladas de Soler. Una muestra antológica, de un total de 93 obras -cedidas por un coleccionista- que recogen paisajes, rostros y, de nuevo, mucha luz. Espontaneidad y fugacidad en esta magnífica exposición organizada por el Ayuntamiento y comisariada por José Luis Antequera, quien nos ha contado todos los detalles en Tragaluz treinta minutos antes de que Soler regrese a la ciudad que le vio nacer. Miquel Navarro y l'Escola d'Art El ciclo expositivo también acoge, desde esta semana, una muestra sobre el valenciano Miquel Navarro, en el Centre Ovidi Montllor, y otra titulada Som Art, con trabajos de los alumnos de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi. Todas las exposiciones podrán visitarse hasta finales de noviembre.