FUTBOL SALA A Novelda para empezar el año Este jueves 10 de enero, en horario no habitual (21:15h), se reanuda la competición para la Unión Alcoyana con la visita a Novelda correspondiente a la décima jornada miércoles, 09 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Con un desplazamiento al municipio del Medio Vinalopó en un horario poco frecuente por petición de los locales, inicia el año el equipo de Peinado. El conjunto de Novelda, que está entrenado por un viejo conocido del club como es Pascual Sepulcre, lleva una buena trayectoria en este curso y se sitúa en los puestos altos de la tabla a 6 puntos del líder. Tan solo han cedido una derrota en casa y es uno de los conjuntos que más goles a favor lleva en lo que llevamos de campeonato. Sin ir más lejos, la última jornada del año la cerraron con una victoria por 4-6 en Calpe y además las derrotas que han sufrido siempre han sido por la mínima. Sin duda, los del ex-técnico celeste son una de las plantillas más correosas de la liga. Sin embargo, los de David Peinado afrontan la jornada con ganas de virar la situación del equipo en este 2019. La plantilla alcoyana es consciente de que aún está a tiempo de mejorar considerablemente su situación en la tabla y las sensaciones en la pista a pesar de no tener mucho margen de maniobra. Los celestes cerraron el año con una dura derrota en casa ante el Albatera por 1-3. Tras las vacaciones, la plantilla ha recuperado efectivos y ha entrenado con intensidad para batirse en el partido aguerrido que le espera en Novelda. El entrenador ibense podrá contar con Nacho, Carmona, Dako, Mauro, Iñaki, Miki, Carlos, Román, Pepe, Vicente, Miguel y David para la confección de su convocatoria. Sólo causan bajan el portero Carlos que se sigue recuperando de su esguince y Dani por motivos laborales. Tonelo es duda hasta última hora por un proceso gripal. De este modo el conjunto alcoyano espera iniciar el año con las mejores sensaciones posibles sumando los 3 puntos de la victoria. El resto de la jornada la completan estos enfrentamientos: CFS Mar Denia – Xaloc Alacant FS, CD La Vila – Calpe Futsal, Dinamita Albatera FS – Irefrank Elche, Ye Faky FS – CFS Castalla, CFS Sax – CFS Horadada y Aspe – Futsal Ibi “B”. Por su parte, el equipo cadete en la liga intermunicipal, que es líder junto al CFS San Juan “A”, se desplazará a La Nucía para enfrentarse a un rival de media tabla. El partido se disputará en sábado a las 12:30h.