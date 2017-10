The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 1-1 LLEIDA A la novena no fue la vencida El Alcoyano sigue sin ganar en casa esta temporada tras empatar 1-1 ante el Lleida - Gato adelantó a los suyos en el minuto 9 de partido con un remate de cabeza a pase de Álvaro García domingo, 15 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano, con una imagen de juego un tanto mejorada pero cometiendo errores incompresnibles, sigue sin conocer la victoria en El Collao esta temporada tras empatar 1-1 frente el Lleida Esportiu. Gato fue el autor del único gol blanquiazul, que llegó en el minuto 9 de partido, cuando el jugador blanquiazul remató de cabeza una asistencia de Álvaro García, adelantando a los suyos, hecho que no sucedía desde hace algunos partidos en los que el Alcoyano siempre ha empezado perdiendo. Al descanso, los equipos se marcharon al vestuario con empate en el electrónico, después de una primera parte en la que el Lleida consiguió dominar un tramo de tiempo pero el Alcoyano disfrutó de las mejores ocasiones de peligro. En los últimos minutos de la primera mitad David Torres cayó en el área rival tras un posible penalti por agarrón, sin embargo, el delantero blanquiazul vio la amarilla por una dudosa agresión a un rival. Las tornas cambiaron y en una jugada aislada, el balón llegó al único jugador que había cerca de la portería de Bañuz, anotando Jorge Félix el gol del empate en el último minuto de la primera mitad. En la segunda parte hubo cambios en ambos conjuntos, sin embargo, el Alcoyano jugó peor en los segundos 45 minutos que en los primeros, habiendo idas y venidas por parte de los dos equipos. Tanto el Deportivo como el Lleida tuvieron algunas llegadas de peligro pero sin culminar ninguna de ellas, finalizando el partido con 1-1 en el marcador. El tramo final del encuentro se calentó, en gran parte, por la actuación arbitral, yéndose López Silva del banquillo al vestuario tras ver la roja directa y a al espera de conocer lo que el colegiado refleja de este suceso en el acta para saber el castigo de esta cartulina. Aunque el público blanquiazul voceaba "¡Deportivo!, ¡Deportivo!", enseguida que el Alcoyano disponía de alguna ocasión, la realidad, es que la gran mayoría de aficionados se marcharon un tanto indiferentes de El Collao, tras ver que su equipo sigue sin ganar en el feudo blanquiazul y que continúa en el puesto 12 de la tabla y sabiendo que la próxima jornada juega a domicilio ante el tercer clasificado, el Elche.