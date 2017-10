The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - LLEIDA ¿A la novena va la vencida? El Alcoyano busca la primera victoria en casa – El partido será el domingo a las 18.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 om, App SER o en esta misma web viernes, 13 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/10/2017) Después de mejorar claramente la imagen del equipo, José Galiana y sus jugadores siguen sin estrenarse en casa con victoria. El domingo tendrán una nueva oportunidad. Enfrente el Lleida cuarto clasificado y rival directo en la lucha a final de temporada por el play off de ascenso , según ha confirmado Galiana en sala de prensa. El rival llega encadenando dos victorias consecutivas y jugará en Alcoy con intención de conseguir una tercera. Galiana no podrá contar con Cubero, Ruso o Alarcón, será duda Mariano por un esguince y el resto de la plantilla estará disponible. Mario Fuentes volverá con casi total probabilidad al centro de la defensa y el resto no variará mucho de los que empataron a tres en Valencia. El partido será dirigido por Rafael Sánchez López , del colegio murciano. El choque será el domingo a las 18.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 om, aplicación móvil de la Cadena SER o en esta misma web. Carrusel Deportivo Alcoy estará dirigido por Sheila García y con Kike Ruíz e Ismael Mayor.