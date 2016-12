The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO A punto el primer fichaje de invierno Antonio Francés, alcalde de Alcoy, Alberto Belda, concejal de Deportes y Juan Serrano, presidente del CD Alcoyano, han tomado el Café del Alcoyano más navideño desde Premium Sport Café jueves, 22 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/12/2016) A dos días de que sea Nochebuena y como es tradición en Radio Alcoy, el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, el concejal de Deportes, Alberto Belda y el presidente del CD Alcoyano, Juan Serrano, son los protagonistas del Café del Alcoyano desde Premium Sport Café. Los tres han hecho un balance muy positivo de la primera vuelta del Alcoyano y además, han dado su particular visión de los resultados del equipo blanquiazul. Juan Serrano, también ha hablado sobre el primer fichaje del Alcoyano para el mercado de invierno. “Todo el mundo está muy ilusionado y todos queremos ese fichaje, prácticamente lo tenemos hecho, falta que el jugador nos devuelva la firma. Esperamos contar con él la semana que viene. Es un jugador que nos va a venir muy bien de cara a la segunda vuelta que va a venir con mucha implicación”. Además, el Café del Alcoyano, ha coincidido con el día del Sorteo de la Lotería, donde ha resultado que al Alcoyano le devuelven el dinero, y como ya anunciaron, las papeletas sirven como una entrada para el partido del 8 de enero en El Collao ante el Mallorca B. Respecto a esto, Juan Serrano ha señalado que “esperamos muchísima afluencia de aficionados, y será un partido donde le digamos al Alcoyano donde queremos estar a final de temporada, queremos aspirar a lo máximo”. El presidente ha querido hacer un llamamiento a la afición para que suba a ver al Alcoyano, explicando que “mejor que esta ocasión, disponer de esta papeleta que se convierte en una entrada, mejor ocasión imposible, creo que va a ser la primera vez este año que veamos El Collao lleno”. Antonio Francés, alcalde de Alcoy, “el Alcoyano es una pieza fundamental de la ciudad, es nuestro buque insignia, nuestra carta de presentación. Alcoy se conoce por muchas cosas, pero una de las más importantes es por el Alcoyano” y destaca que “no debemos de olvidar, aunque seamos muy exigentes con el Alcoyano, que lo somos todos los aficionados, que es una categoría difícil, que es David contra muchos Goliath. Que si es por los presupuestos de los equipos el Alcoyano no debería estar en la parte alta de la tabla y lo está. En las posiciones en las que hemos estado durante la primera vuelta, ganando a los grandes equipos, esto hay que ponerlo en valor, no es fácil conseguir lo que se está consiguiendo, y sobre todo ese buen juego que están haciendo” Alberto Belda ha señalado que él ve muy importante esta temporada “la ilusión que tienen los aficionados después de la magnífica primera vuelta que han hecho, aparte de por el juego, sobre todo por la conexión que ha logrado el míster, Toni Seligrat, entre el equipo y la afición. Los aficionados saben que jueguen bien o jueguen mal, tengan resultados o no, el esfuerzo siempre está y eso es importante y se contagia a los aficionados”.