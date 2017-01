The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA A punto de tumbarles El Unión Alcoyana FS ha perdido 3-4 ante el Hércules San Vicente FS - A pesar de haber ido todo el partido por delante, los minutos finales del encuentro fueron decisivos a la hora de qué equipo sumó los tres puntos lunes, 30 de enero de 2017 El Unión Alcoyana FS y el Hércules San Vicente FS jugaron el sábado 28 de enero el partido correspondiente a la jornada 16 en el que los nuestros salieron derrotados 3-4 en un gran partido en el que se puso contra las cuerdas a los actuales segundos clasificados. El quinteto inicial lo formaron Jaco, Gomis, Dani, Pablito y Verdú siendo los encargados de salir del vestuario realmente concentrados. Eso se pudo ver en los minutos iniciales. Mucho orden y ritmo hicieron dominar a su rival tanto en ocasiones como en juego. De hecho, el gol llegó pronto, a los cuatro minutos, Verdú puso a los de Javi Silvestre por delante. El Unión Alcoyana siguió dominando el partido, mientras los rivales acumulaban faltas y ya en el minuto 13, el Unión Alcoyana dispuso de un tiro desde el doble penalti. El encargado de ejecutarlo fue Luispa que con un disparo muy ajustado al palo colocó el 2-0 en el marcador. Se pudo ampliar las distancias pero una falta en el borde del área perfectamente ejecutada por el rival acortaba distancias a escasos segundos del descanso. En la reanudación todo parecía seguir igual, los de Javi Silvestre se mostraban cómodos en defensa en media pista y creando peligro cuando tenían la posesión. En el minuto 8 Dani puso el 3-1 en el marcador en una jugada de superioridad tras la expulsión de un jugador visitante. Parecía que la tranquilidad se acercaba pero ni mucho menos fue así. Poco después, en un disparo lejano tras un córner, el Hércules volvió a acercarse en el marcador y no terminó ahí la cosa, de nuevo, a los pocos minutos un pase cruzado rebotó en Dani y se coló en la red empatando un partido que merecía mucho más nuestro equipo. Lo peor llegaría a falta de 4 minutos para el final. Tras varios rechaces volvería a marcar el Hércules y obligando a los de Javi Silvestre a jugar de 5 a la desesperada. Se tuvieron varias ocasiones clarísimas pero el inspirado portero visitante se hizo con todas ellas asegurando la victoria de los de San Vicente. Un dura derrota que, por el contrario, demostró el buen momento de juego por el que atraviesa el Unión Alcoyana. Por el contrario, el equipo juvenil volvió a la senda de la victoria, ganando por 3-7 ante el Xaloc Alacant volviendo a realizar un gran partido.