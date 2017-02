The examples populate this alert with dummy content

JÓVENES CREADORES "A los que nos gusta crear sacamos el tiempo de cualquier momento" Aitana Morales Trocoli prepara su segunda novela-La autora combina la escritura con su trabajo de administrativa y los estudios jueves, 02 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (31/01/2017) Aitana Morales Trocoli es una joven administrativa que se dedica a escribir en su tiempo libre. "Me considero autora", explica en la entrevista concedida a Radio Alcoy dentro del ciclo de Jóvenes Creadores de Alcoy que promueve la Concejalía de Juventud. Su pasión por la escritura la descubrió en unas vacaciones de verano, cuando logró dar forma de novela a unos escritos. Así surgió Los Caminos de la Lucha. Convicciones. Su primera novela es un thriller ambientado en Alcoy, cuyos personajes se ven envueltos en una situación extrema en tiempo de crisis. La autora esta a punto de finalizar su segunda novela, tarea que combina con su trabajo en Alicante y los estudios. "A los que nos gusta crear sacamos el tiempo de cualquier momento", ha explicado en el espacio semanal de Jovenes Creadores de la Concejalía de Juventud en Hoy por Hoy Alcoy.