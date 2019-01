The examples populate this alert with dummy content

BARÇA B – ALCOYANO A repetir la gesta de la ida El Alcoyano busca volver a sorprender al filial blaugrana como en la primera vuelta – El partido será el domingo a las 16.30 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 App Ser o en esta misma web viernes, 11 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/01/2019) El Alcoyano empieza la segunda vuelta ante uno de los mejores filiales de la categoría. El Barcelona B esperará al Alcoyano tras la cuenta pendiente del partido de ida, donde el equipo blaugrana perdió su primer partido en su vuelta al a Segunda B. Los locales han empatado en seis ocasiones en su campo sólo han concedido una derrota ante el Ejea de los Caballeros y los tres partidos que han ganado como local ha sido por la mínima. Vicente Mir recupera a Braulio para este partido, pero el futbolista no juega desde el 18 de noviembre donde sólo jugó 20 minutos, ahí se lesionó y no ha vuelto a jugar, antes ya venía de una lesión, pero lo que hace más de dos meses que no juega. Para este partido se espera que vuelva a reforzar la defensa con tres centrales y un carrilero debido a la alta calidad del rival. La velocidad de los jóvenes jugadores será un serio problema para la zaga blanquiazul. No se esperan grandes cambios con respecto las últimas alineaciones y la duda será quien ocupe la punta de ataque ya que el 5-4-1 hará que Mir tenga que decidir por un delantero. El árbitro del partido será el vasco Jon Ander González, esta es su octava temporada en Segunda B, y fue la temporada pasada la primera vez que pitó al Alcoyano en el partido que ganó el Lleida 1-0 en la jornada 28. Al Barcelona B, nunca le ha arbitrado. El encuentro será el domingo a las 16.30 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 App Ser o en esta misma web desde las 16.15 horas.