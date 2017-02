The examples populate this alert with dummy content

ELDENSE 0 - 2 ALCOYANO A seguir soñando Los de Toni Seligrat han derrotado al colista del grupo, en un partido insulso. La afición blanquiazul, otra vez, arropando a los suyos. domingo, 26 de febrero de 2017 El Alcoyano sigue la estela del lider el Barcelona "B", tras lograr la victoria por 0 a 2 en el Nuevo Pepico Amat, con goles de Mario Fuentes y Jony Ñígues, desde los once metros, destacando ambos, otra semana más, en su faceta goleadora. Enpezaron bien las cosas para los de Toni Seligrat, que apostó de inicio con Ángel en el lateral, dejando a Pau Bosch y José García, en el banquillo, pero el experimentó le salió bien, ya que el canterano aportó serenidad y juego por las bandas. Nada más iniciarse el partido, un centro al área de López Silva, fue conectado de cabeza por el capitán Mario Fuentes, perforando la meta rival y llevando el júbilo, a los más de 300 aficionados blanquiazules, presentes en el estadio rival. Esto hacía presagiar una goleada de las de antaño, pero más lejos de la realidad el tanto no se le sentó nada bien al Deportivo, que a pesar de contar con más de 12 internadas en el área rival, en ningún momento aprovechó las facilidades de la zaga del Eldense para lograr una victoria abultada, en un choque en el Mariano Sanz, aportó entrega y garra, desaprovechando claras ocasiones de gol y un David Torres, al que se le buscó todo el choque. Tras el descanso, el Eldense lo intentó y en una de ellas, llegó a perforar la portería de Marc Martínez, que al filo del descanso, se había lucido por partida doble, al detener no sin apuros sendos disparos de Cheikh y el holandés Hans, pero el tanto de Guille, era anulado por fuera de juego, una acción muy protestada por la afición local, al árbitro balear. A pesar de ello, el Eldense mostró sus penurias durante todo el choque, y los cambios le dejaron aún más debilitado, si ya lo estaba bastante, por la escasa calidad de sus jugadores, demostrando el porqué de su situación en la tabla, colista a 13 puntos de la salvación, harto complicado a estas alturas de campaña, el lograr la salvación, un objetivo insuperable, acercando os fantasmas del descenso, en una situación deportiva lamentable e institucional, mucho peor, ya que si nadie lo remedia, la Junta Gestora podría dejar en manos del Grupo Inversor italiando, el futuro de la entidad alicantina este mismo jueves. Con la salida de Gato y José García, el juego dió otro aire al conjunto blanquiazul, y con ello llegó el penalti por manos de Joseja, dentro del área, en el minuto 88, a disparo de Jorge Hernández, muy activo todo el partido, fue transformado con mucha tranquilidad por Jony Ñíguez, que sigue sumando goles desde los once metros, dónde se ha convertido en un referente para el conjunto de Toni Seligrat, logrando el 0 a 2 y cerrando definitivamente el resultado. Tras el tanto del Deportivo, la afición del Eldense abandonó de forma masiva el Pepico Amat, y el Deportivo pudo celebrar con sus aficionados otra victoria que sigue alimentando las esperanzas de lograr el título de Liga, a la estela de un líder, Barcelona "B" que no baja sus brazos en esa lucha por el liderato. La anécdota del partido, estuvo presente durante los 24 minutos, en los que los miembros del Alcoyano permitieron jugar a López Silva y a Jorge Hernández, con el mismo doral número 4, un anécdota que se convertirá seguro, en una sanción económica de la Federación y se espera que no pase a más, ya que el colegiado debía de haber amonestado a uno de ellos, por duplicidad de dorsal, y no lo hizo, así que la Federación podría sancionar a ambos jugadores, por ésta acción desafortunada que por suerte, se queda en mera anécdota.