HOY POR HOY A la tercera,... El guionista Tirso Calero estrena por primera vez en Alcoy con su tercera obra, Dinamita, que el domingo se representa en el Teatro Principal miércoles, 26 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (25/04/2017) Dinamita la nueva apuesta de comedia teatral del guionista de televisión Tirso Calero llega a Alcoy después de conseguir grandes éxitos de crítica y público en Madrid y otras ciudades españolas. Esta divertida, explosiva y surrealista comedia llega el próximo domingo 30 de abril al Teatro Principal. Su autor ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy que aunque se trata de su tercera obra es la primera que estrena en Alcoy. En Dinamita, Guillermo Montesinos, Manuel Tallafé y Fernando Vaquero serán los encargados de poner la pólvora y encender la mecha de las risas. Tres personajes que no están a gusto con la vida que les ha tocado vivir en la actual sociedad y que deciden, sin saber las consecuencias que puede producir, cambiarlo todo. Disparatadas situaciones, diálogos repletos de guiños que harán que las risas no falten desde el principio hasta el fin. Dinamita “está pensada para aquellos que quieren olvidar su monotonía, para aquellos que quieren desconectar de sus problemas, para todos aquellos que quieran ver la vida con una sonrisa, para todos aquellos que no se rinden”, explica Tirso Calero. Tirso Calero tiene un ampli curriculum como creador de series tan famosas como Bandolera o Servir y Proteger, serie que acaba de llegar a las tardes de TVE y uno de los guionistas artífices del éxito de Amar es para siempre. Además es autor de obras de teatro como Swinger, intercambio de pareja que acaba de saltar el charco y se está representando con gran éxito en Buenos Aires.