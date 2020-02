The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO A un mes vista para la subida a la Font Roja La mítica carrera cumple 42 ediciones – Será el 15 de marzo martes, 18 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/02/2020) En apenas un mes dará se disputará la 42 edición de la subida a la Font Roja de atletismo. Una carrera popular, querida, clásica y dura. Serán 8.5 km desde el polideportivo Francisco Laporta hasta el santuario de la Font Roja. Las inscripciones se pueden hacer desde la web del cronometrador timerlap o físicamente en la tienda Urban Running en Alcoy. En Ser Deportivo, hablamos con Toni Giner, presidente del Club atletismo Alcoy para comenzar a conocer todos los detalles de la carrera, que será el 15 de marzo y que comenzará a las 11 de la mañana.