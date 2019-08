The examples populate this alert with dummy content

Abierta al público al completo la plaza Santa Rafaela María La plaza ha sido remodelada para que sea totalmente accesible, con juegos interactivos para jóvenes y conjugando el hormigón y el césped viernes, 16 de agosto de 2019

Tras su apertura al público a finales de junio, antes de la finalización del curso escolar, para que los más jóvenes pudieran disfrutar de los juegos interactivos, así como del resto de este espacio, quedaba una zona vallada en la que estaba creciendo el césped en la plaza Santa Rafaela María junto al colegio Esclavas. Esta zona ya ha sido abierta puesto que el césped se ha desarrollado correctamente. Se trata de un emplazamiento que conjuga el hormigón y el césped que permitirá en caso de cualquier emergencia la entrada de un vehículo hasta el mismo colegio. Según el concejal de Obras, Jordi Martínez "con esta actuación cubrimos una necesidad y mejoramos la imagen de la plaza con menos asfalto. Este tipo de actuaciones con estructura de hormigón cubierta de césped no se ha realizado en ningún parque de la ciudad, tan solo hubo algo parecido en la zona de La Sang". La plaza Santa Rafaela María ha sido remodelada consiguiendo que sea totalmente accesible, estando preparada también para casos de emergencia. Cuenta con unos juegos interactivos para los más jóvenes que son los primeros de este tipo que se instalan en España.