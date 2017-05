The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Abierta la CV-700 entre Benimarfull y Planes tras reparar los desperfectos del temporal Los trabajos, que se han prolongado durante tres semanas, se han centrado en la reconstrucción del carril arrastrado por las lluvias viernes, 12 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/05/2017) La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha abierto al tráfico después de tres semanas la carretera CV-700 entre Benimarfull y Planes. Las lluvias de los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017 produjeron un deslizamiento de parte de uno de los carriles de esta carretera, así como el hundimiento de la obra de drenaje que cruza la vía en uno de sus dos puntos. Obras Públicas ha procedido a ejecutar un muro de escollera para la reconstrucción del carril arrastrado por las lluvias y a la reconstrucción del drenaje de la carretera. Además, ha aprovechado que el tramo estaba cortado para sanear dos puntos, donde ha restituido el firme y la señalización horizontal, y ha colocado cunetas de seguridad en algunos tramos afectados por los trabajos. Las obras, que arrancaron la última semana de abril, forzaban a los vecinos de los municipios a dar un rodeo por Beniarrés o Benialfaquí.