DEPORTES Abierta la inscripción para el Firasport de primavera Se realizará en dos turnos, el 23 y 24 de abril y el 25 y 26, y se podrá ir los 4 días si hay plazas lunes, 01 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy celebrará una nueva edición de Firasport en Primavera para los niños nacidos entre 2007 y 2012 , ambos incluidos, de la mano de la Concejalía de Deportes y con el Complejo Eduardo Latorre como infraestructura deportiva. Como ya se hizo a las últimas ediciones, y para evitar que se quede gente en lista de espera, habrá dos turnos: el primero será los días 23 y 24 de abril y el segundo, el 25 y 26 del mismo mes, por orden de inscripción se podrá elegir un turno o el otro. Si hay disponibilidad, también se podrá acudir los cuatro días. La inscripción en todos los casos es gratuita.

Los participantes conocerán diferentes modalidades deportivas con sesiones preparadas por técnicos especializados, pensadas para divertir a través del deporte. En esta ocasión las actividades deportivas que desarrollarán los niños son juegos de agua, colpbol, balonkorfl, judo jugat, minifut, futvolei y fittvolei.

El concejal de Deportes, Alberto Belda, destaca que: «Firaesport es una actividad de éxito que, año tras año, nos demandan los más pequeños y sus familias. Es un espacio de convivencia con otros niños para practicar deporte durante el periodo de vacaciones escolares de Pascua, ofreciendo alternativas de ocio. Uno de los ejes fundamentales y principales de la concejalía es fomentar el Multideporte para que las niñas y niños conozcan diferentes modalidades en los primeros años de vida, hecho que les ayuda en el desarrollo las funciones motoras así como en la elección del deporte o deportes que más les gustan». Las actividades se realizarán al Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre de 9,30 a 13.30 horas. Las inscripciones que son gratuitas se pueden hacer del 1 al 12 de abril.