OBRAS Abierto el periodo de adjudicación del nuevo colegio de El Bracal en Muro La Conselleria de Educación ha presentado al Ayuntamiento de Muro el proyecto del futuro centro, que se marca un plazo de medio año para su adjudicación - El coste de la ejecución del nuevo Bracal asciende a 6.223 euros, debido a la inclusión de la climatización, no contemplada en el proyecto inicial viernes, 05 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El nuevo colegio de El Bracal ya se encuentra en periodo de licitación. Este viernes, el subdirector de Infraestructuras de la Conselleria de Educación, Jesús García, ha visitado el Ayuntamiento de Muro, acompañado de los arquitectos, para presentar el proyecto de construcción. En el encuentro, al que ha asistido la alcaldesa de Muro, Jacqueline Cerdà, Educación ha expuesto los planos del nuevo colegio, cuyo procedimiento de licitación y adjudicación se marca un plazo de seis a siete meses. Una vez adjudicados los trabajos, el periodo de ejecución previsto durará 13 meses. El arquitecto supervisor ha indicado que, las modificaciones realizadas con respecto al proyecto básico, que incluyen ahora la climatización, elevan el coste de ejecución a 6.223,284 euros.