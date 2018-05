The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Abierto el plazo para presentar candidatos a Sant Jordiet Los niños, que deben cumplir 8 o 9 años en 2019, pueden presentarse hasta el 29 de mayo, dos días antes de la elección viernes, 04 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/05/2018) La Asociación de San Jorge ha abierto el plazo para presentar candidaturas al cargo de Sant Jordiet. La elección será el próximo 31 de mayo en la asamblea general que se celebrará en el teatro Principal. Los niños deben cumplir 8 o 9 años en 2019 y formar parte de la asociación tanto ellos como sus tutores. El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto hasta el 29 de mayo.