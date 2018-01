The examples populate this alert with dummy content

SILLAS Abre la taquilla de la Fiesta El precio de las sillas suben, por primera vez, en doce años - La venta para vecinos y abonados ha arrancado este lunes, mientras que el público general podrá comprarlas a partir del 17 de marzo martes, 16 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/01/2018) Ha comenzado la venta de sillas para presenciar las Entradas. Los precios, que oscilan entre seis y veinte euros, suben, por primera vez, en doce años. La venta de sillas para las próximas fiestas se ha puesto en marcha este lunes para los vecinos y abonados. En este caso, el incremento no es significativo, ya que asciende a uno o dos euros más. Más notable es en el caso del público general: hasta cinco euros más costará comprar una silla para ver las fiestas, una venta que arranca el sábado 17 de marzo. Las causas del incremento en las tarifas de las sillas las explica el ponente de la Asociación de San Jorge, Alberto Rivas. "Las sillas para vecinos y abonados suben hasta los 14 euros, mientras que una silla en la calle San Nicolás para el público general subirá un poco más, de 20 a 25 euros (...) Hay que adecuarse a los tiempos, a lo que marca la normativa, a los seguros, que hace un tiempo que no lo estábamos haciendo". El horario para la retirada de las sillas y tribunas de fiestas por parte de vecinos y abonados es de 10 a 13 horas, en horario de mañana, y de 16.30 a 19.30 horas, de tarde, en la Secretaría de la Asociación de San Jorge.