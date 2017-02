The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 3 - 0 MESTALLA Abriendo brecha El CD Alcoyano ha ganado 3-0 al Valencia Mestalla con goles de Mariano Sanz, Mario Fuentes y Jony Ñiguez, este último de penalti – Los blanquiazules se mantienen a un punto del líder y abre una distancia de 6 puntos con el tercer clasificado domingo, 19 de febrero de 2017 El Club Deportivo Alcoyano ha logrado una nueva victoria en El Collao. La víctima de la efectividad de los blanquiazules de cara a portería ha sido el Valencia Mestalla, que a pesar de disponer de algunas ocasiones de peligro, de las que tan sólo una fue entre los tres palos. Mariano Sanz en el minuto 25, Mario Fuentes en el 44 y Jony Ñiguez en el 71 han sido los autores de los goles del Deportivo en El Collao, un campo que estalló de felicidad con los tantos y con el resultado de su equipo. Un resultado que mantiene al Alcoyano en el segundo puesto, a tan sólo un punto del líder, del Barça B, que también ganó su partido esta jornada, y que además, abre brecha con los siguientes clasificados. El Valencia Mestalla ocupa la tercera posición con 45 puntos, seis menos de los que tiene el Alcoyano, el Badalona, tras ganar en el Rico Pérez al Hércules, es cuarto, cerrando la zona de promoción de ascenso. Este paso dado por el Deportivo es muy importante ya que logra no descolgarse del líder pero se distancia de los equipos que le siguen en la tabla tratando de asegurarse que a final de temporada ocupará uno de los dos primeros puestos. De todos era sabido que el partido entre el Alcoyano y el Valencia Mestalla iba a ser de vital importancia, en juego había mucho. Los blanquiazules tuvieron mucha efectividad de cara a portería logrando también tener el gol average a favor con el filial valencianista, al igual que lo tiene con el Barça B, y mucho se tienen que torcer los tornillos para que el Hércules gane a los de Toni Seligrat 4-0 en el Rico Pérez en abril, de no lograr esa hazaña, el Deportivo tendría el gol average a favor con varios de sus rivales directos. Quitando los primeros 25 minutos de la primera mitad, cuando el Valencia Mestalla respondió a una primera llegada con mucho peligro del Alcoyano en el minuto 2, y también, tramo cuando el filial ché logró llegar a la portería de Marc Martínez, el resto de partido, los de Toni Seligrat colocaron bien las líneas de defensa logrando que el primer disparo entre los tres palos del equipo de Curro Torres llegase en el minuto 93. El gol de Mario Fuentes en el minuto 44 ha sido fundamental para la victoria del Alcoyano ya que mermó psicológicamente a los jugadores del Mestalla, que estaban disfrutando de bastantes llegadas. Nueva victoria del Alcoyano antes de visitar el complicado Pepico Amat, donde el actual colista, el Eldense, no le pondrá las cosas fáciles a los de Toni Seligrat.