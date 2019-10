The examples populate this alert with dummy content

ENSEÑANZA ARTÍSTICA Academia Bocetos, 20 años enseñando arte Paqui Clavellinas, responsable de la Academia de Arte Bocetos, ha estado en Radio Alcoy explicando sus proyectos de cara a un nuevo curso, el vigésimo, con la novedad de un curso para niños de 3 a 6 años lunes, 07 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (07/10/2019) La Academia de Arte Bocetos cumple su vigésimo curso. 20 años de docencia enseñando arte, óleo, acuarela, acrílico, pastel, carboncillo, curso de desnudo al natural, una particularidad de esta academia, más la novedad este año de clases para los más pequeños de 3 a 6 años. Paqui Clavellinas, su responsable, ha estado en Radio Alcoy para explicar estos detalles y hacer un balance de estas dos décadas de enseñanza. La Academia de Arte Bocetos está en el pasaje de la calle Oliver en el número 37 y su teléfono de contacto es 630 581 024.