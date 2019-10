The examples populate this alert with dummy content

ÀGORA Acceseo organiza un Digital Change Day por su décimo aniversario Será una jornada dedicada a la transformación digital que tendrá lugar lugar el jueves 3 a partir de las 18 horas en la sala Àgora, con los testimonios de jóvenes empresarios de esta zona miércoles, 02 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/10/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (02/10/2019) La empresa Acceseo organiza con motivo de su 10 aniversario una jornada gratuita sobre transformación digital que lleva por nombre el Digital Change Day y que tendrá lugar este jueves 3 a partir de las 18 horas. Juan Seguí, creador de Acceseo, explicado en el espacio Ágora de Radio Alcoy el motivo de esta jornada por devolver a Alcoy todo lo que la ciudad ha dado a la empresa. Los invitados serán Fabián López, Judith Giner, Daniel Ibiza, Ana Ruiz, Noemí Mira, Manuel Mas y María Albero, jóvenes empresarios que son ejemplo de transformación digital pues sus empresas son a través de internet en aspectos como hostelería, derecho o asistencia domiciliaria. Tras las intervenciones de estos invitados, incluida la del propio Juan Seguí, habrá un tiempo dedicado al networking para poder conocerse asistentes y ponentes, con música y un pequeño aperitivo. Esta actividad cuenta con la colaboración de Ajuntament d'Alcoi, l'Espai Àgora, con Àlex Martines al frente, Pedro J. Mondéjar, que hará de moderador y la Caja de Luz. Esta jornada ha sido uno de los contenidos del programa Àgora, junto los consejos de Macarena Florencio.