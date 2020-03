The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Accidente en la autovía en Cocentaina Una mujer de 40 años, herida por contusión torácica, es trasladada al Hospital Virgen de los Lirios domingo, 22 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Una mujer de 40 años ha resultado herida en un accidente registrado sobre las siete de la mañana de este domingo 22 de marzo en la A7 a la altura del kilómetro 444 en el término municipal de Cocentaina. Según explica el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, CICU, hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y una unidad de SVB. El equipo médico del SAMU ha asistido a la mujer de 40 años por contusión torácica. Posteriormente ha sido trasladada en la ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital Virgen de los Lirios. En la labores de rescate de la accidentada han trabajado los bomberos del Parque Intercomarcal La Montaña de Cocentaina.