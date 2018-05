The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Accidente en la autovía con dos coches implicados Ocurrió a las 17,40 de la tarde del viernes en la A7 en Cocentaina- Los ocupantes de los vehículos salieron por su propio pie sábado, 19 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (19/05/2018) Accidente en la A7 a la altura de Cocentaina. Ocurrió a las 17,40 de la tarde del viernes 18 de mayo y se vieron implicados 2 vehículos. Las cuatro personas que viajaban en los coches pudieron salir por su propio pie antes de que llegasen los bomberos. Fueron atendidas por los sanitarios en la zona. En principio, ninguna de las personas atendidas revestía gravedad.