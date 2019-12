The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Accidente de tráfico con tres vehículos implicados y un herido Los bomberos han evacuado al conductor de uno de los coches que ha sido trasladado al hospital Virgen de los Lirios - El choque se ha producido en el kilómetro 455 de la autovía A7 sábado, 28 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (28/12/2019) Los bomberos tuvieron que actuar en un accidente de tráfico que se produjo en la noche del viernes 27 en el kilómetro 455 de la A7, en la curva que hay bajo la conocida como rotonda del Decathlón, en el que se vieron implicados tres vehículos. Al parecer, según informan fuentes de los bomberos del parque de La Montaña, un vehículo sufre un accidente no demasiado importante al salirse de la calzada y se queda en un lado de la carretera poniendo intermitentes, el coche de detrás logra frenar pero no un tercero por lo que se produce un choque en cadena. Finalmente solo ha resultado herido el ocupante del primer coche que fue evacuado con una camilla y trasladado al Hospital Virgen de los Lirios. Además de los bomberos han actuado Guardia Civil, Policía Local, Samu y ambulancia.