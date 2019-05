The examples populate this alert with dummy content

ACCIDENTE LABORAL Accidente de un agricultor en Benimarfull El varón de 75 años, que conducía un tractor, ha sido trasladado en helicóptero a la clínica doctor Cavadas de Manisses domingo, 19 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un agricultor de 75 años sufrió lesiones en las piernas y el pulmón como consecuencia del accidente que sufrió cuando conducía un tractor. El suceso ha tenido lugar este domingo por la tarde entre las cinco y las seis en el camino Casa Blanca, en la partida Manel en el término municipal de Benimarfull. Tras ser rescatado por los bomberos del Consorcio La Montaña el accidentado fue trasladado en helicoptero medicalizado a la Clínica doctor Cavadas de Manisses.